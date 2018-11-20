"Победа" пригрозила установить габариты ручной клади в 10х10х10 сантиметров

Лоукостер "Победа" собрался установить "смешные габариты" ручной клади в знак несогласия с политикой Минтранса, разрешающей пассажирам проносить на борт личные предметы сверх бесплатного лимита.

Лоукостер "Победа" может уменьшить габариты разрешенной к бесплатному провозу ручной клади до символических величин, если не сможет добиться изменения действующих федеральных правил, разрешающих пассажирам брать в салон самолета некоторые вещи сверх установленного лимита.

"Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10х10х10 сантиметров, а все остальное сверх ручной клади, как Минтранс хочет, будем провозить - портфели, сумки", - заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков (цитата по "Интерфаксу").

Авиаперевозчик оспаривает правила перевозки ручной клади, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но сверх нее обязаны принимать ряд личных вещей пассажиров: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхнюю одежду, детское питание, рюкзаки, запечатанные товары из duty free и другие.

В "Победе" считают, что данные правила угрожают безопасности пассажиров и противоречат сами себе. Калмыков, в частности, настаивал, что на практике это приводит к тому, что пассажиры пытаются провезти ручную кладь внушительных размеров. По его словам, размещение дополнительной клади в салоне создает угрозу при возможной эвакуации пассажиров, а любой предмет, размещенный на коленях пассажира, в случае турбулентности может "кого-нибудь прибить".

Представители Минтранса просили Верховный суд России не удовлетворять жалобу "Победы", поскольку отмена оспариваемого пункта приведет к невозможности взять с собой в качестве ручной клади верхнюю одежду, если у пассажира есть с собой даже не очень большая сумка.

Верховный суд занял сторону авиационных властей, а аргументы лоукостера о возможных злоупотреблениях со стороны пассажиров ВС отверг ссылкой на презумпцию добросовестности. "Победа" с такой трактовкой не согласилась и подала апелляционную жалобу, однако во вторник, 20 ноября, апелляционная коллегия Верховного суда этот иск отклонила.