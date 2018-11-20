ФСБ показала видео задержания члена банды Басаева

ФСБ показала видео задержания Хазваха Черхигова. В 1995 году он принимал участие в нападении на Буденновск в составе банды Шамиля Басаева. Он уже доставлен в СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и помещен под стражу.

В Москве задержан 40-летний член банды Шамиля Басаева, который в 1995 году принимал участие в нападении на Буденновск. Выйти на Хазваха Черхигова помогли показания свидетелей, сообщили TVC.RU в Центре общественных связей ФСБ России.

Нападение банды Басаева на Буденновск произошло 14 июня 1995 года. В результате действий террористов погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 человек. За годы, прошедшие с момента трагедии, 31 участник банды был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы. Еще 18 террористов уничтожены в ходе спецопераций или скончались.