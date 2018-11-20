Военный самолет экстренно приземлился в Краснодаре из-за отказа двигателя

В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку двухмоторный самолет Diamond DA42T, направлявшийся в Крым. По предварительной информации, судно принадлежит погранслужбе ФСБ.

Во вторник днем в международном аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя экстренно приземлился легкий двухмоторный самолет Diamond DA42T, следовавший в Симферополь. По предварительной информации, воздушное судно может принадлежать подразделению Пограничной службы ФСБ.

Об инциденте ранее сообщили кубанские СМИ и телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники. Журналисты указывали, что самолет принадлежит Министерству обороны России, однако в ведомстве эту информацию затем опровергли. "Это самолет одной из силовых структур, не Министерства обороны", - заявил собеседник "Интерфакса".

В пресс-службе Минобороны также отвергли первоначальные сообщения. "Никаких инцидентов и аварийных ситуаций с самолетами Министерства обороны Российской Федерации 20 ноября не происходило. Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы совершившем аварийную посадку самолете Минобороны в аэропорту Краснодара, не соответствует действительности", - подчеркнули военные.

Представитель аэропорта сообщил, что посадка самолета прошла благополучно, никто не пострадал. "На его борту находились два члена экипажа. Спасатели и медицинская служба международного аэропорта Краснодар были приведены в полную готовность", - рассказал он.

Судя по информации, размещенной в открытом доступе, самолеты Diamond DA42T имеются в распоряжении Погранслужбы ФСБ. По всей вероятности, инцидент связан с воздушным судном именного этого ведомства. Впрочем, сведений, которые подтвердили бы данную версию, пока не поступало.