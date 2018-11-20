МВД предложило вернуть бессрочный ВНЖ для иностранцев

МВД России предлагает вернуть бессрочный вид на жительство для иностранных граждан, существовавший до 2002 года. Законопроект планируется внести в правительство уже в ноябре.

В России предлагают вернуть бессрочное действие вида на жительство (ВНЖ), законопроект будут внесен в правительство до конца месяца. Об этом заявила врио замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Выступая во вторник в Госдуме на заседании комитета по делам СНГ, она напомнила, что ВНЖ выдается на пять лет, а до 2002 года он был бессрочным.

"Когда заканчиваются пять лет, в течение которых действует ВНЖ, иностранец, который постоянно тут проживает, получает пенсию, пособие, получил право избираться в муниципальные органы власти - и вдруг вынужден все начинать сначала", - цитирует ТАСС Казакову.

По ее словам, в ведомстве также предлагают упростить получение иностранцами-выпускниками российских вузов и средних специальных учебных заведений разрешений на временное проживание.