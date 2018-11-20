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Не менее 40 человек погибли при взрыве в зале бракосочетаний в Кабуле

17:51
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Взрыв прогремел в зале бракосочетаний в Кабуле, когда там проходили празднества в честь дня рождения пророка Мухаммада. Счет погибшим и пострадавшим идет на десятки.

Не менее 40 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в зале бракосочетаний в столице Афганистана Кабуле, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции. По словам собеседника агентства, число пострадавших приближается к сотне.

РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Tolo News сообщает, что в момент взрыва, который произошел около 18:15 по местному времени (16:15 по Москве), внутри помещения проходили празднества в честь дня рождения пророка Мухаммада.

В заявлении Министерства здравоохранения Афганистана, поступившем в редакцию агентства, говорится, что в больницы к настоящему моменту доставлены 45 раненых.

По предварительным данным, взрывное устройство активировал террорист-смертник. При этом ни одна группировка боевиков ответственность за атаку пока не взяла.

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