Минобороны показало торпедную дуэль кораблей Балтфлота

Корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Калмыкия" Балтийского флота провели подводную торпедную дуэль в морских полигонах флота вблизи побережья Калининградской области. Видео с учений обнародовало Минобороны.

Минобороны опубликовало видео подводной торпедной дуэли, которая прошла в полигонах Балтийского флота в море у побережья Калининградской области, передает TVC.RU.

В учениях с применением торпедного оружия приняли участие корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль (МПК) "Калмыкия". МПК выстрелил учебной торпедой по надводному кораблю условного противника, в роли которого выступил корвет.

Экипаж "Стойкого" идентифицировал угрозу с помощью гидроакустических средств, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса "Пакет". Стрельба прошла успешно. "Вражеский" снаряд с "Калмыкии", угрожавший корвету, был ликвидирован.

Как сообщили в Минобороны, противолодочный комплекс "Пакет" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля.