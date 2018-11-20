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Члены ОЗХО одобрили увеличение бюджета вопреки позиции России

18:30
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Бюджет ОЗХО будет увеличен для создания атрибутивной группы, которая займется определением авторов химатак. Россия и Иран выступали против увеличения бюджета.

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили увеличение бюджета организации для создания атрибутивной группы, которая будет заниматься определением виновных в использовании химического оружия, сообщает ТАСС. Голосование состоялось во вторник, 20 ноября, в ходе 23-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее во вторник члены ОЗХО отклонили все предложения России и Ирана, направленные против увеличения бюджета. Москва и Тегеран настаивали на исключении из бюджета упоминаний атрибутивного механизма и возвращении к сумме в 67,2 миллиона евро, которая была указана в первоначальном варианте документа.

Другой вариант бюджета, представленный на рассмотрение конференции по инициативе западных стран, предусматривал увеличение бюджета организации на 2,4 миллиона евро. Именно этот документ и получил зеленый свет от участников конференции.

Российско-иранские предложения изначально вызывали недовольство большинства западных государств. Так, накануне представители США, Канады и ряда других стран заявили, что подобные предложения нацелены исключительно на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО, который будет использоваться для определения авторов химатак. Принципиальное решение о создании такого механизма было принято в июне текущего года.

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