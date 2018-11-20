"Пошла ко дну": ОЗХО наделили обвинительной функцией

Организация по запрещению химического оружия расширит свои права, увеличит бюджет и будет в обход Совбеза ООН определять виновных в химических атаках. Такое решение принято на конференции ОЗХО в Гааге. Теперь страны Запада смогут фактически назначать ответственных за применение отравляющих веществ в Сирии, а также за инциденты, подобные тем, что случились в Солсбери и Эймсбери. Россия, Китай и ряд других стран предложили не расширять мандат организации.

Спасти ОЗХО от раскола, которым непременно обернется расширение мандата организации, российская делегация пыталась до последнего, передает "ТВ Центр". Москва вместе с Китаем предлагала не рубить с плеча и, прежде чем наделять ОЗХО весьма спорными функциями, собрать экспертов и юристов, тщательно разработать механизм.

Формально: против 82 голоса, за — только 30. Но стоит вникнуть в процедуру чуть глубже и сразу ясно, как добивались союзники этой победы. Голоса воздержавшихся не считают. Как и тех, кто отсутствовал. А зал заседаний, как сговорившись, покинули больше 10 делегатов.

Зато возможность проголосовать против российско-китайского проекта не упустили представители Ватикана, Санта-Люсии. Или, например, государства Сент-Китс и Невис: самая маленькая страна в Западном полушарии, ее территория — всего два острова в Карибском море, больше других интересуется работой ОЗХО. Ну или вынуждена интересоваться. С тех пор как Вашингтон и союзники решили навести в экспертной организации свои порядки. Все это, подчеркивают в МИД России, в обход правил Совбеза ООН. И точно не на пользу статусу самой ОЗХО.

"Авантюрные попытки наделить технический, подчёркиваю, технический секретариат ОЗХО функциями обвинителя — это грубейшее нарушение конвенции по запрещению химического оружия, решений Совета Безопасности ООН и вопреки позиции большинства государств-участников этой конвенции", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Под механизм атрибуции специально выбили финансирование, увеличив бюджет организации на 2 миллиона долларов в год. Деньги пойдут на новую структуру, функции которой до конца не ясны даже сейчас, в момент голосования. Впрочем, дожидаться его итогов президиум ОЗХО будто и не собираются. На официальном сайте организации уже появились вакансии следователей. Причем у специалистов из России или дружественных Москве стран шансов получить такую работу практически нет. И дело, отмечают в нашей делегации, отнюдь не в профессиональных навыках.

Уже известно, что первая атрибуция будет по Сирии. Хотя в 2014 году инспекторы организации сами фиксировали: на территории Арабской республики уничтожено все химоружие. За что ОЗХО даже получила Нобелевскую премию.

"По Сирии все должно сложиться, согласно планам технического секретариата, достаточно быстро. На это и нацелена вся работа американцев - им нужно быстрее создать механизм, они преследуют свою повестку дня в Сирии. Это свержение законных властей в Сирии - Башара Асада. У них не получилось свергнуть их с помощью вооружённой оппозиции, которую они кормили, провокации "белых касок" не принесли должного результата, теперь они пытаются взять реванш на другом фронте. Но, поверьте мне, лёгкой жизни у них не будет. Мы будем делать все возможное, чтобы уберечь Конвенцию о запрещении химического оружия от дальнейшего урона. Потому что американцы, как мы уже увидели, просто тянут Конвенцию на дно", - заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин.

"Мы всегда полагали, что под эгидой ОЗХО это лучшая операция. Все страны вовлечены, все прошло безопасно. Вывезено, уничтожено. Отфиксировано. Всем сказали, что процессы завершены. А через некоторое время опять всплывают какие-то псевдонаучные данные", - возмущается заместитель министра промышленности и торговли России, глава делегации России в ОЗХО Георгий Каламанов.

Часть из которых, как химатака в Думе, откровенная фальшивка. Экспертиза других вызывает много вопросов. Но как их перепроверить, когда большинство доказательств уже уничтожены, а другие вообще не берутся во внимание? Например, тот факт, что террористы производили отравляющие вещества на оборудовании, произведенном в Западной Европе и США.

Официальный представитель Вашингтона на такие вопросы, конечно, не отвечает. Как и не замечает делегацию жертв химических атак времен ирано-иракского конфликта. Тысячи погибших, десятки тысяч пострадавших.

При этом Вашингтон, по утечкам из ЦРУ, как минимум знал об использовании химоружия Саддамом Хусейном. А возможно, даже содействовал. Наказания - никакого. Да и свой собственный арсенал химоружия США до сих пор не уничтожили. А сейчас и вовсе разрабатывают десятки токсичных веществ, патенты на которые пачками оформляют изобретатели.

Россия, кстати, предоставила в ОЗХО документ с сотнями наименований отравляющих веществ, разработки которых ведутся на Западе, и конкретно в США. Но они пока официально не включены в список запрещенных. И это то, на что и должны были бы тратить средства. Впрочем, о приостановке членства России в ОЗХО, по словам представителей нашей миссии, речи пока не идет.

Екатерина Выскребенцева и Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Гаага, Нидерланды.