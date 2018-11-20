Собянин обсудил с врачами вопросы улучшения лекарственного обеспечения

Власти Москвы планируют увеличить объём закупок лекарств для пациентов, страдающих рядом тяжелых заболеваний. Речь идет о профилактике инсультов, лечении мерцательной аритмии,а также о таких социально значимых проектах как прививки против инфекций и вирусов. Льготные категории граждан бесплатно получат качественные медикаменты нового поколения. 99% рецептов будут обеспечиваться в день обращения. Программа уже охватывает сорок тысяч человек/

У Нины Ивановны Орловой сахарный диабет. Каждый месяц — осмотры врачей. За болезнью следят в динамике, данные вносят в электронную базу данных. В этой же программе врач выписывает электронный рецепт на получение льготных лекарств. Получить их можно здесь же, в Диагностическом центре. Ассортимент бесплатного аптечного пункта постоянно растет. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил медицинское учреждение и пообщался с пациентами, передает "ТВ Центр".

Ежегодно московские врачи выписывают 15 миллионов льготных рецептов. Более 6 тысяч наименований препаратов всегда в наличии. Но есть случаи, когда требуется редкое лекарство. Его закупают индивидуально, по решению врачебной комиссии. Этот процесс может занять от недели до двух. Но когда речь идет о здоровье, значение имеет каждый день. Мэр столицы обсудил с медиками, как решить этот вопрос.

"Пациент должен иметь выбор. Например, он получит свой препарат в аптечном пункте поликлиники после индивидуальной закупки или же он купит препарат самостоятельно, на деньги, которые компенсирует ему государство и быстрее начнет свое лечение", - говорит главный специалист организационно-фармацевтического отдела Департамента здравоохранения Наталья Сидорова.

"Такой опции нет сегодня, порядок нужно разработать, в порядке эксперимента давайте попробуем внедрить, как он пойдет. При этом не отказывая пациенту в стандартной процедуре получения лекарств", - предложил Сергей Собянин.

20 ноября в России - день педиатра. Сергей Собянин в ходе совещания особо отметил работу детских врачей.

"Пользуясь случаем, поздравляю наших московских педиатров. Самая социально значимая профессия и важная. От того, как они относятся к нашим детям, какой старт дают, как помогают, в начальные, первые годы своей жизни зависит последующая жизнь. Поэтому мы предъявляем очень важное значение педиатрии, развитию материнства и детства", - говорит Сергей Собянин.

Еще одним пунктом повестки совещания стала борьба с инсультами. В январе 2019 года в льготных аптечных пунктах появятся новейшие лекарственные препараты.

"Одни из самых сложных больных с инсультами, это так называемые больные с эмболическими инсультами. Это когда тромб из сердца при мерцательной аритмии попадает в головной мозг. На сегодняшний день их можно предотвращать, если выявлять больных и назначать антикоагулянты", - объясняет главный кардиолог департамента здравоохранения города Москвы Елена Васильева.

Лекарство дорогое, но необходимое. Каждый год в Москве фиксируется 10 тысяч эмболических инсультов. При использовании антикоагулянтов удастся предотвращать около 8 тысяч, обещают врачи. В программу бесплатного получения новейших препаратов включены уже 40 тысяч человек.

Виктор Прокушев, Андрей Талалай, Андрей Булычев, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".