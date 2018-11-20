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Экс-жену Джигарханяна приговорили к 250 часам обязательных работ

19:09
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Московский суд признал супругу Армена Джигарханяна виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, она установила скрытую камеру в рабочем кабинете режиссера, а затем передала видеозапись в популярное ток-шоу.

Мировой суд Москвы во вторник, 20 ноября, приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ и штрафу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента из здания суда.

"Суд постановил назначить 250 часов обязательных работ Виталине Цымбалюк-Романовской. Кроме того, взыскать в счет Джигарханяна Армена 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", - заявила судья.

Как отмечает агентство, дело слушалось в закрытом режиме по части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Максимальное наказание, грозившее Цымбалюк-Романовской, составляло два года лишения свободы. Сама она, впрочем, отказывалась считать себя виновной.

Скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его 39-летней жены начался после того, как в октябре 2017 года актер попал в больницу и заявил, что его супруга "причинила ему много боли". Вскоре после этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна, а спустя некоторое время пара начала бракоразводный процесс.

Позже стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Цымбалюк-Романовской. По версии правоохранителей, она установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись в одно из популярных ток-шоу. Камера работала в кабинете Джигарханяна около полугода.

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