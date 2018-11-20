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Сенатор Лахова оправдалась за свои слова о прожиточном минимуме

19:44
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, которая ранее в интервью напомнила недовольным прожиточным минимумом об "ужасах войны", оправдалась за слови слова и обвинила журналистов в непрофессионализме. По ее словам, она "не такой дурной человек", а ее слова были вырваны из контекста.

Член Совета Федерации, сенатор от Брянской области Екатерина Лахова обвинила журналистов в непрофессионализме после того, как издание Regions.ru опубликовало ее комментарий о ветеранах войны и прожиточном минимуме.

"Я начала читать, ну, вообще галиматья. Я не такой дурной человек, чтобы сказать, что я против [увеличения потребительской корзины до] десяти тысяч рублей. У меня в разговоре с журналистом вообще слов про десять тысяч рублей не было", - прокомментировала в разговоре с ТАСС Лахова.

Парламентарий пояснила, что ее слова про ветеранов войны были вырваны из контекста. "Я такого даже не говорила [про ветеранов в увязке с увеличением прожиточного минимума]. Это вырванные из контекста слова. Журналисты работают как умеют, пытаются привлечь к себе внимание", - сказала Лахова.

В пятницу на портале Regions.ru появилось заявление Лаховой, в котором она согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно".

"Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" – говорится в комментарии Лаховой на сайте Regions.ru.

В начале октября бывший министр занятости, труда и миграции области Наталия Соколова и депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко поспорили о том, можно ли прожить на установленную законом минимальную сумму.

Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно и предложила составить сбалансированную диету, однако сама на нее сесть отказалась из-за "статуса" министра. Вскоре Соколова была уволена.

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