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США расширили санкции против России за поставки иранской нефти в Сирию

19:36
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Американские санкционные списки пополнили две российские организации - Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также первый заместитель гендиректора последней Андрей Догаев.

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки две российские компании и одно частое лицо за содействие в поставках иранской нефти сирийскому правительству в обход американских ограничений. Об этом говорится в опубликованном 20 ноября заявлении на сайте Министерства финансов США.

В общей сложности санкционный список пополнили шесть физических лиц и три организации. Среди них - российские предприятия Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также первый заместитель гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев. В числе попавших под санкции также значится владелец Global Vision - гражданин Сирии Мохаммед Амер аш-Швики.

На специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США объявил о раскрытии схемы поставки нефти Ирана через российские компании в обход американских санкций, сообщает РИА "Новости".

"Минфин ввел ограничения против обманной международной сети, в рамках которой иранский режим вместе с российскими компаниями отправлял нефть в Сирию", - заявил он, добавив, что речь идет о поставках миллионов баррелей нефти и сотнях миллионов долларов, которые с этих операций получил Иран.

По версии американских властей, нефть скрытно доставляется в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок. При этом деньги Дамаска затем идут на финансирование группировки "Хезболла" и движения ХАМАС, считают в Вашингтоне.

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