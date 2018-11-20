Запад вмешивается в выборы главы Интерпола из-за кандидата от России

Международный скандал разгорается вокруг выборов нового главы Интерпола. Целый ряд стран открыто и на официальном уровне пытаются оказать давление на организацию, тем самым переводя решение сугубо специального вопроса в политическую плоскость. Всё только ради того, чтобы не позволить российскому специалисту занять высокий пост. В этом противодействии задействованы все возможные инструменты. Американские сенаторы призывают своего президента вмешаться в ситуацию.

Голосование по кандидатуре главы Интерпола состоится только завтра. Президента выберут на сессии генеральной ассамблеи международной полицейской организации, которая проходит в эти дни в Дубае, передает "ТВ Центр".

Те, кто громче всех обвиняют Москву во вмешательстве в избирательные кампании США и других государств, пытаются саботировать еще даже не стартовавшую процедуру утверждения председателя Интерпола. Группа из четырех американских сенаторов опубликовала заявление. В нем конгрессмены призывают голосовать против кандидатуры российского генерал-майора Александра Прокопчука.

"Выбрать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука президентом Интерпола - всё равно, что сделать лису главой курятника. Россия регулярно злоупотребляет Интерполом для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук лично участвовал в этой стратегии запугивания, которая в конечном счёте направлена на ослабление демократических институтов и поощрение авторитарного режима Путина", - говорится в заявлении.

В письме сенаторы открыто просят Дональда Трампа и его администрацию использовать свое влияние, чтобы не допустить избрания россиянина. По сути представители одного из 192 государств-членов Интерпола считают абсолютно нормальным, что их президент надавит на независимую международную межправительственную организацию для того, чтобы изменить ход голосования. На словах Вашингтон декларирует верховенство закона. На деле - игнорирует помимо норм международного права и устав самого Интерпола, третья статья которого запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера. В Кремле дали оценку действиям американской стороны.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы в международную организацию. А как это еще оценить? Вот, наглядное проявление. Но, тем не менее, будут выборы, давайте дождемся результатов", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

56-летний Александр Прокопчук с 2011 года возглавляет российское национальное бюро Интерпола, а в 2016 году преимущественным большинством голосов был избран на пост вице-президента уже международной организации. И стал первым гражданином нашей страны, занявшим столь высокий пост в Интерполе. Сейчас его считают фаворитом выборов. Единственный конкурент - исполняющий обязанности президента Ким Чон Ян из Южной Кореи.

И даже британская газета Times признает: шансы Прокопчука на избрание очень высоки. И это несмотря на то, что Москва, по версии журналистов, использует международное полицейское агентство для преследования политических оппонентов. О выбиваемых Россией ордерах на международный арест для нейтрализации противников действующей власти пишет и Washington Post. Причем, автор статьи - гражданин нашей страны Владимир Кара-Мурза младший. Он уверяет аудиторию: уголовные преследования Кремлем неугодных покажутся цветочками, если главой Интерпола станет россиянин.

"Главная задача организации - обмен информацией и взаимопомощь национальных полицейских сил. Можно вообразить, что был бы в состоянии сделать Кремль, получив доступ к конфиденциальным базам данных по всему миру. Например, может намного прибавиться незаметных российских туристов, посещающих зарубежные страны с новенькими паспортами, чтобы полюбоваться древними готическими соборами", - говорится в публикации.

Но самая острая реакция на возможное избрание главой Интерпола соотечественника, хоть и бывшего - на Украине. Прокопчук там родился, получил образование и начинал карьеру. Сейчас официальный Киев пытается убедить всех в том, что генерал-майор всегда работал на российскую разведку, был и остается сотрудником российских спецслужб. И, главный аргумент, шпионил против США.

"На Прокопчука сейчас будут вылиты ушаты помоев. Тем более, что они уже договорились до того, что раз он уроженец Мариуполя, то он еще и является предателем украинского народа. Значит, ему точно веры никакой нет, то есть, любая аргументация, самая дикая, самая гнусная сейчас пойдет в ход", - уверен политолог Армен Гаспарян.

В случае избрания главой Интерпола россиянина Украина грозится выйти из организации. Также как и Литва. На уровне европейских государств посерьезней к аннулированию членства в международной полиции призывает лишь депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс. Проводя большую часть времени в Брюсселе, она явно далека от реальных проблем своей страны. В декабре 2013 года она посещала Киев и поддержала Евромайдан.

"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала она в Twitter.

Президент Интерпола избирается сроком на четыре года. За кандидатуру должны проголосовать две трети делегатов 192 стран-участниц. Те, кто призывает к выходу из организации, видимо, забывают о том, что тогда международные ордера на арест в этих странах будут недействительны. И они станут местом притяжения уголовников всех мастей.

Лилия Акиньшина, Илья Титов. "ТВ Центр".