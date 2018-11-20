ФНС за 10 месяцев увеличила перечисления в консолидированный бюджет на 23%

Федеральная налоговая служба за десять месяцев 2018 года увеличила перечисления в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% - до 15,6 триллиона рублей. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

Более 15,5 триллиона рублей поступило в бюджет страны за десять месяцев года. Во вторник об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Президент поздравил налоговиков с предстоящим профессиональным праздником, отметив важность их работы для успешного функционирования государства, передает "ТВ Центр".

"Прежде всего, с праздником вас. Для налоговой службы одно из важнейших направлений в работе государства - наполнение бюджета, а значит выполнение социальных обязательств, госинвестиций, выполнение наших национальных проектов от этого зависит. Я хочу всех поздравить ваших сотрудников, пожелать успехов. Как идет эта работа сегодня?" – поинтересовался на встрече Путин.

"В консолидированный бюджет России поступило 15,6 триллиона рублей. Это на 22,9% выше соответствующего периода предыдущего года. К концу года мы ожидаем плюс четыре триллиона рублей", - сказал глава ФНС Михаил Мишустин.

Глава ФНС при этом отметил, что половина прироста - это не нефтегазовые доходы. И, судя по объему налоговых поступлений, все показатели федерального бюджета будут выполнены. Мишустин также обратил внимание на то, что количество проверок серьезно снижается. В первую очередь, благодаря системе автоматизированного контроля за возмещением НДС. Кроме того, налоговая служба подготовила законопроект об отмене декларации по транспортному и земельному налогу для юридических лиц, а также предложила во время проведения эксперимента по внедрению нового режима налога для самозанятых в течение года воздержаться от взимания штрафов.