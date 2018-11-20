На Норильск обрушилась "черная пурга": закрыты школы, аэропорт и трассы

"Чёрная пурга" бушует на Таймыре. Так разыгравшуюся на полуострове непогоду назвали сами жители, которые, казалось бы, привыкли к капризам природы. Из-за метели видимость почти нулевая. Пришлось закрыть трассы. Не работает аэропорт Норильска. Людей оттуда вывозят на вездеходах. Это сейчас единственный возможный способ передвигаться по городу. Напора ураганного ветра не выдерживают даже тяжёлые металлические конструкции.

Передвигаться по Норильску пешком можно только падая и снова поднимаясь. На город обрушилась "чёрная пурга" - так называют эту погоду местные жители. Порывы ветра скоростью до 30 метров в секунду способны сбить с ног даже взрослого человека. На улицах буквально за ночь выросли огромные сугробы. Коммунальные службы не успевают расчищать от снега дороги и тротуары, отмечает "ТВ Центр".

А в центре города с многоэтажного жилого дома сорвало часть крыши. Обломки упали на припаркованный автомобиль. И только чудом никто не пострадал.

"Это достаточно ветреный город. В году насчитывается до 130 дней именно с метелями. А с чёрными метелями, конечно, ну, они зимой в основе своей происходят и наблюдаются. Но, как правило, это тоже не больше трех-четырех черных метелей за весь зимний сезон. Так что для ноября это чрезвычайно феноменальное явление", - прокомментировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В связи с резким ухудшением погодных условий в школах отменили занятия. Жителям рекомендовано без надобности не выходить из дома. Те же, кто всё-таки оказался во власти стихии, делятся впечатлениями в соцсетях.

Добраться куда-либо общественным транспортом - тоже задача не из простых. Автобусы вязнут в снегу и глохнут из-за сильного мороза. Мягко говоря, некомфортно сегодня на улицах Норильска и автомобилистам. Видимость практически нулевая.

Непогода изменила график работы главной воздушной гавани на севере Красноярского края - аэропорта Алыкель. Мощным порывом ветра не могут сопротивляться даже стоящие на земле самолёты. Буря разворачивает многотонные лайнеры на 180 градусов. Все вылетающие и прибывающие рейсы отменены. Последний борт из Москвы приземлился несколько часов назад. Мастерство пилота не осталось незамеченным.

Вывозить из аэропорта пассажиров рейса Москва - Норильск пришлось на высокопроходимой технике. По словам синоптиков, "чёрную пургу" принёс в город северо-западный циклон. В регионе он останется ещё как минимум на два дня.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".