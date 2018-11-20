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В Москве задержали двух следователей при получении взятки в 5 млн рублей

20:47
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Мужчин подозревают в получении взятки в размере не менее пяти миллионов рублей. Ранее их задержали с поличным, сообщается на сайте СК.

В Москве при получении взятки в размере не менее пяти миллионов рублей задержали двух следователей. Как говорится на сайте Следственного комитета, уголовное дело возбуждено против Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Обвинение мужчинам пока не предъявили.

Подозреваемых в коррупции следователей задержали с поличным сотрудники центрального аппарата СК совместно с управлением "М" ФСБ России.

"В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - сообщила о ходе расследования дела официальный представитель СК Светлана Петренко.

В заявлении Петренко указывается, что борьба с коррупцией в системе правоохранительных органов занимает особое место в деятельности ведомства.

"Следствие не намерено замалчивать ни сами преступные факты, ни лиц их совершивших – тем более, если речь идет о сотрудниках следственных органов, о тех, кто нарушил присягу. Напротив, Следственный комитет со всей скрупулёзностью подходит к расследованию таких преступлений", - сообщила она.

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