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Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 50, в стране объявлен траур

21:01
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Жертвами взрыва в зале, где проходили празднества в честь дня рождения пророка Мухаммада, стали не менее 50 человек, еще 72 пострадали. Президент Афганистана назвал этот теракт "нападением на человечество".

Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны. Официальное число пострадавших в результате атаки также увеличилось - до 72 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 21 ноября днем национального траура по жертвам нападения. Государственные флаги будут приспущены на всех государственных учреждениях, а также представительствах Афганистана за рубежом.

"Президент осуждает террористическое нападение на собрание, посвященное дню рождения пророка Мухаммада в Кабуле. Он направил свои соболезнования семьям погибших, поручил властям использовать все возможные средства для лечения раненых", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Харун Чахансури (цитата по "Интерфаксу").

По словам лидера Афганистана, произошедшее - это нападение на исламские ценности, на последователей пророка Мухаммада и на все человечество.

Взрыв прогремел вечером во вторник, 20 ноября, в зале бракосочетаний в Кабуле, где собрались богословы на празднование дня рождения пророка Мухаммада. По предварительной информации, в зале привел в действие взрывное устройство террорист-смертник.

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