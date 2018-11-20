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Трамп допускает, что кронпринц знал об убийстве Хашогги

21:32
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Дональд Трамп пока не знает, причастен ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Американские спецслужбы проводят анализ всей информации, заверил президент США, указав, что "вполне может быть" кронпринц знал об убийстве. В своем заявлении он отметил, что Россия и Китай выиграют, если США отменят оборонные контракты с королевством.

Дональд Трамп допускает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман мог иметь отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает "Интерфакс".
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"Король Саудовской Аравии и кронпринц категорически отрицают планирование и исполнение убийства Хашогги. Наши спецслужбы проводят анализ всей информации, но вполне может быть, что кронпринц знал об этом трагическом событии - может, знал, а, может быть, и нет", - заявил президент США.

Несмотря на это, Вашингтону невыгодно отменять оборонные контракты с Саудовской Аравией, так как это будет подарком для КНР и России, считает Трамп.

"Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки", - сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило заказчиков убийства Хашогги. Как утверждают источники газеты, журналиста ликвидировали по приказу кронпринца. В МИД Саудовской Аравии не согласились с этой версией, указав на нехватку "правдивых оснований".

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