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Трамп помиловал индюшек Горошка и Морковку

21:42
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Президент США провел традиционную шуточную церемонию помилования двух индюшек перед национальным праздником - Днем благодарения.

Президент США во вторник, 20 ноября, провел ежегодную шуточную церемонию помилования двух индюшек перед национальным праздником - Днем благодарения, в который индейка считается традиционным блюдом. Трансляция с мероприятия велась на канале Белого дома в YouTube.

В этом году американским лидером были помилованы индюшки по кличке Горошек и Морковка. Птицы позировали для фотографов на протяжении нескольких минут. При этом, как пишут СМИ, фотографам пришлось кулдыкать по-индюшачьи, чтобы привлечь внимание двух главных героев церемонии.

На сайте администрации президента указано, что обе индейки вылупились в один день - 28 июня этого года. Утверждается, что Горошек любит слушать кантри-музыканта Брэда Пэйсли, есть попкорн и наблюдать за самолетами. Морковка же предпочитает музыку Элвиса Прэсли, лучшей закуской считает конфеты M&M's, а свободное время посвящает занятию йогой.

Традиция миловать индеек была введена еще в 1863 году президентом Линкольном. При этом ежегодным это мероприятие стало только с 1947 года, когда этим правом вновь воспользовался 33-й лидер страны Гарри Трумэн.

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