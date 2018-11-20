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В "Шереметьево" самолет при разгоне насмерть сбил человека

21:55
  • вторник
  • 20 ноября 2018

Сотрудники авиационной безопасности аэропорта "Шереметьево" нашли на взлетно-посадочной полосе тело человека, попавшего под набиравший скорость пассажирский лайнер.

В столичном аэропорту "Шереметьево" на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во вторник вечером нашли останки неизвестного человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах воздушной гавани.

По словам собеседника агентства, экипаж пассажирского лайнера, направлявшегося из Москвы в Афины, во время разгона сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на ВПП. Туда было решено направить сотрудников авиационной безопасности, которые доложили об обнаружении человеческих останков.

Для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Обстоятельства попадания человека на летное поле в настоящий момент выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов или аэропорта к настоящему моменту не поступало.

Отмечается, что пассажирский лайнер было решено не возвращать в "Шереметьево", поскольку системы не сигнализировали о повреждениях.

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