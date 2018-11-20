США призвали голосовать за южнокорейца на выборах главы Интерпола

Против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на должность главы международной полиции высказались госсекретарь США Майк Помпео и представитель Совета нацбезопасности этой страны Гаррет Маркис.

Соединенные Штаты будут поддерживать представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на выборах нового президента Интерпола и призывают другие страны последовать примеру Вашингтона. С таким заявлением, как передает Reuters, выступил во вторник, 20 ноября, госсекретарь США Майк Помпео.

Аналогичные призывы озвучил и член Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис. По его словам, если главой Интерпола станет россиянин, то Москва будет использовать организацию для преследования политических оппонентов.

Ранее газета Financial Times назвала действующего вице-президента Интерпола Александра Прокопчука одним из главных фаворитов на пост главы организации. Американские сенаторы тут же обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов генассамблеи международной полиции.

В Министерстве внутренних дел России заявили, что политизация выборов в Интерполе недопустима. В ведомстве также осудили попытки западных СМИ дискредитировать российского кандидата.

Выборы нового президента Интерпола, на пост которого пока претендуют два действующих вице-президента организации Александр Прокопчук и Ким Чон Ян, состоятся 21 ноября.