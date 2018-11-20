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Россия передаст в ОЗХО историю западных наработок по "Новичку"

22:54
  • вторник
  • 20 ноября 2018

В российском правительстве заявили о наличии материалов, подтверждающих, что химикаты под названием "Новичок" выпускались, в частности, в США.

Россия передаст в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) историю западных наработок по "Новичку", заявил на пресс-конференции в посольстве Нидерландов директор Департамента реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности и торговли России Виктор Холстов. По его словам, у Москвы есть все доказательства, подтверждающие создание химикатов этого класса в США.

"Россия подготовила соответствующие дополнения, которые будут представлены на этой неделе в Техсекретариат, где есть вся история развития вопроса, в том числе работу в западных странах по "Новичкам". У нас есть все подтверждающие материалы, что в США выпускались все известные химикаты под именем "Новичок" как нервно-паралитические отравляющие вещества", - рассказал Холстов (цитата по ТАСС).

По его словам, российские власти выявили "большой пласт химикатов", которые в 80-х годах были запатентованы в США как нервно-паралитические отравляющие вещества. "Эти патенты существовали до конца 1990-х годов - то есть завершения разработки Конвенции и составления перечня запрещенных химикатов. Американцы эти химикаты скрыли, несмотря на то, что у них уже была полная информация, что это высокотоксичные отравляющие вещества", - подчеркнул представитель Минпромторга.

Минувшей весной МИД России называл наиболее вероятным источником происхождения химикатов типа "Новичок" Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию и, возможно, США.

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