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Опубликовано видео с места гибели мужчины в "Шереметьево"

09:04
  • среда
  • 21 ноября 2018

В Москве выясняют обстоятельства гибели человека под шасси Boeing в аэропорту "Шереметьево". Инцидент произошел накануне вечером.

СКР опубликовал видео с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Шереметьево".  Пилоты самолета, вылетавшего в Афины, сообщили диспетчеру, что при взлете лайнер столкнулся с неким предметом, сообщает "Газета.Ru".

Сотрудники аэропорта  обследовали взлетно-посадочную полосу и обнаружили тело мужчины.  Его личность уже установлена - это 25-летний гражданин Армении. Он был депортирован из Испании и летел на родину с пересадкой в Москве.

Сообщается, что на борту мужчина устроил дебош. По прилету хулигана сняла с рейса полиция. Как мужчина оказался на летном поле, разбираются сейчас следователи СК и транспортной прокуратуры. Они продолжают работать на месте происшествия. Из-за инцидента взлетная полоса на несколько часов была закрыта -  задержаны восемь рейсов. Сейчас "Шереметьево" работает в штатном режиме.

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Аэропорт "Шереметьево"
Аэропорт "Шереметьево"
Аэропорт "Шереметьево"
Аэропорт "Шереметьево"
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