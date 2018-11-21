В горных районах Латакии после войны восстанавливают жилые дома

В сирийской провинции Латакия в горной местности отремонтирована треть жилых домов, поврежденных во время войны. Их восстанавливают по специальной государственной программе, ведь у жителей на стройматериалы денег нет. В первую очередь делают ремонт в наиболее пострадавших зданиях.

Почти каждый день, когда есть свободная минута, Али приезжает из Латакии в свою деревню. Посмотреть, как идет ремонт его дома. Уже оштукатурены стены. Осталось поставить окна и настелить полы, передает "ТВ Центр".

"Чтобы закончить ремонт нужно два миллиона лир, для нас это огромные деньги, я зарабатываю всего сорок тысяч в месяц, хватает только на продукты", - рассказал Али Ламьян.

Когда деревню захватили террористы, Али бежал, спасая семью. Все годы, что в этом районе шли бои, жил в лагере беженцев. Сейчас, пока рабочие восстанавливают его разрушенный снарядами дом, ютится у родни.

Программу восстановления жилья в районах, пострадавших от террористов, власти Сирии начали финансировать еще в 2015 году, после того как выгнали боевиков. В 7 деревнях работы уже закончены.

"В самом начале мы создали комиссию, заходили в каждый дом, фиксировали разрушения и составляли план работ. Исходя из этого, уже рассчитывали, какие нужны стройматериалы и сколько. Ведь в одних домах требуется небольшой ремонт, другие разрушены наполовину", - отметил инженер администрации провинции Латакия Самир Ислам.

В списке пострадавших было полторы тысяч домов. Сейчас уже две трети из них восстановлены. Сегодня, в канун холодов, власти спешно заканчивают ремонт остальных. Чтобы люди могли вернуться из лагерей беженцев. И начать жизнь заново.

Восстановление жилья в освобожденных поселках горной Латакии почти завершено. Но сегодня у строителей много дел в Алеппо, Хомсе, Дамаске. Здесь идут активные ремонтные работы. И через пару месяцев в этих домах тоже будут новые окна, двери. И, конечно, вода и электричество.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.