Эксперт рассказал о новой гонке вооружений

Сумеет ли Россия сохранить военно-стратегический паритет с Западом? Каким может быть ответ нашей страны на возможный выход США из Договора по РСМД? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Алексей Леонков.

Можно ли говорить о том, что в мире началась новая гонка вооружений? Речь об этом пошла в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

"Американцы рассчитывают, что Россия бросит все программы экономического развития и займется только военной экономикой. То есть вступит в так называемую гонку вооружений", - отметил Леонков.

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