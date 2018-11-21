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Эксперт рассказал о новой гонке вооружений

09:35
  • среда
  • 21 ноября 2018

Сумеет ли Россия сохранить военно-стратегический паритет с Западом? Каким может быть ответ нашей страны на возможный выход США из Договора по РСМД? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Алексей Леонков.

Можно ли говорить о том, что в мире началась новая гонка вооружений? Речь об этом пошла в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

"Американцы рассчитывают, что Россия бросит все программы экономического развития и займется только военной экономикой. То есть вступит в так называемую гонку вооружений", - отметил Леонков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"
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