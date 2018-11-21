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ЦБ обвинил китайские банки в вольной трактовке антироссийских санкций

08:28
  • среда
  • 21 ноября 2018

Коммерческие банки Китая безосновательно ссылаются на санкции третьих стран при совершении сделок с российскими партнерами. В частности, санкции, введенные против конкретного физического лица, китайцы распространяют на все юридическое лицо, в котором он занимает пост.

Ряд китайских коммерческих банков "расширительно интерпретирует" санкции третьих стран в отношении России, сообщает РИА Новости.

Санкции, введенные против физических лиц, не распространяются на юридические лица, в которых люди из черного списка занимают посты, подчеркнули в Центробанке России.

"Таким образом включение в список SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц – прим. ред.) не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", - объяснил глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов.

По его словам, стороны решают эту проблему. В частности, Банк России направил разъяснения о санкциях китайскому регулятору, а тот довел их до коммерческих банков.

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