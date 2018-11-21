Интерпол заступился за участвующего в выборах главы организации россиянина

В Интерполе заявили, что ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генассамблеи организации. Кроме того, там подтвердили, что глава российского филиала Александр Прокопчук рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры.

Решение о назначении нового президента Интерпола будет приниматься коллегиально. При этом, члены Генассамблеи международной организации не вправе накладывать вето на ее демократический выбор. Об этом пишет газета "Известия".

Там отметили, что вице-президент структуры россиянин Александр Прокопчук действительно рассматривается в качестве претендента на пост руководителя исполнительного комитета. Его соперник— представитель Южной Кореи Ким Чен Ян, который является старшим вице-президентом Интерпола.

Голосование запланировано на 21 ноября.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет поддерживать представителя Южной Кореи Ким Чен Яна на выборах нового президента Интерпола. Также Соединенные Штаты призвали и другие страны последовать их примеру.

Аналогичные призывы озвучил и член Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис. По его словам, если главой Интерпола станет россиянин, то Москва будет использовать организацию для преследования политических оппонентов.

Имя Александра Прокопчука, как одного из главных фаворитов на пост главы организации, ранее назвала газета Financial Times. Американские сенаторы в связи с этим обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи международной полиции.

При этом, в МВД России заявили, что политизация выборов в Интерполе недопустима. В ведомстве также осудили попытки западных СМИ дискредитировать российского кандидата.