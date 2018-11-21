ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Интерпол заступился за участвующего в выборах главы организации россиянина

08:35
  • среда
  • 21 ноября 2018

В Интерполе заявили, что ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генассамблеи организации. Кроме того, там подтвердили, что глава российского филиала Александр Прокопчук рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры.

Решение о назначении нового президента Интерпола будет приниматься коллегиально. При этом, члены Генассамблеи международной организации не вправе накладывать вето на ее демократический выбор. Об этом пишет газета "Известия".

Там отметили, что вице-президент структуры россиянин Александр Прокопчук действительно рассматривается в качестве претендента на пост руководителя исполнительного комитета. Его соперник— представитель Южной Кореи Ким Чен Ян, который является старшим вице-президентом Интерпола.

Голосование запланировано на 21 ноября.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет поддерживать представителя Южной Кореи Ким Чен Яна на выборах нового президента Интерпола. Также Соединенные Штаты призвали и другие страны последовать их примеру.

Аналогичные призывы озвучил и член Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис. По его словам, если главой Интерпола станет россиянин, то Москва будет использовать организацию для преследования политических оппонентов.

Имя Александра Прокопчука, как одного из главных фаворитов на пост главы организации, ранее назвала газета Financial Times. Американские сенаторы в связи с этим обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи международной полиции.

При этом, в МВД России заявили, что политизация выборов в Интерполе недопустима. В ведомстве также осудили попытки западных СМИ дискредитировать российского кандидата.

Главное сегодня
Штаб-квартира Интерпола
Штаб-квартира Интерпола
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение