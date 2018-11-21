Занятия в автошколах подорожают на 10% с 2019 года

Обучение в автошколах в России с начала 2019 года подорожает в среднем на 10%. Об этом предупредили участники рынка и эксперты. Увеличение стоимости курсов связано с ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.

С 2019 года обучение в российских автошколах станет дороже в среднем на 10%. Об этом пишет газета "Известия".

Учащимся школ придется дополнительно оплачивать расходы на бензин и часы занятий по вождению. При этом, цены формально останутся на прежнем уровне. Эксперты отмечают, что увеличение стоимости курсов связан с ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.

Член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин сказал, что цена за обучение не будет повышаться только в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится.

В настоящий момент средняя цена за обучение в автошколе в крупных городах составляет 20–30 тысяч рублей. В глубинке стоимость может опускаться до 15 тысяч рублей.