Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

71-летний лидер группы "На-На" Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Церемония бракосочетания состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.

Лидер группы "На-На", продюсер Бари Алибасов официально оформил отношения с 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, пишет Дни.ру.

Их романтические отношения начались еще в 1994 году, но спустя три года музыкант и артистка расстались. Несмотря на длительный перерыв, 20 ноября 2018 года Алибасов и Федосеева-Шукшина решили расписаться. Церемония бракосочетания состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа. Для супругов данный брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.

Артисты до сих пор испытывают друг к другу душевную близость и доверие. Алибасов отметил, всегда поддерживает с Федосеевой-Шукшиной связь, несмотря на график.

"Я, например, был в сентябре в Сочи, на фестивале, а Лидочка – в холодной Москве, но по три раза в день постоянно созвонились, обменялись новостями, я узнавал, как дела у Маши, у Макара (дочь и внук актрисы – прим. ред.). Она – самый близкий мне человек", - поделился Алибасов.

Молодоженов поздравили участники группы "На-На". Свое обращение они выложили в Instagram.