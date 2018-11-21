Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Три легковых автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте в Москве. Пострадали три человека. Движение в районе ДТП частично перекрыто.

На юго-западе Москвы произошло ДТП с тремя автомобилями, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по столице.

Авария произошла на Мичуринском проспекте в районе дома №7. По предварительным данным, машина Renault выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями Ford и Lada.

Из-за аварии движение на Мичуринском проспекте частично перекрыто.