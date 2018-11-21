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Инфоцентр Крымского моста назвал мифом заявления Киева о его проседании

09:41
  • среда
  • 21 ноября 2018

Украинское Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" сообщило, что опоры Крымского моста якобы начали смещаться и проседать. В ответ инфоцентр сооружения назвал это заявление мифом.

В инфоцентре "Крымский мост" ответили на заявления Украины о проседании моста через Керченский пролив. Сообщение опубликовано в Facebook от имени самого сооружения.

"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но… мифы пополняются", — говорится в публикации, которую цитирует "Газета.Ru".

Во вторник СМИ со ссылкой на украинское Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", написали, что арка железнодорожного сообщения в центре моста якобы поднимается со скоростью до 30 миллиметров в год. При этом, автомобильная арка проседает до 32 миллиметров в год. Сообщалось, что дефекты ведомство обнаружило на острове Тузла и других участках.

Ранее украинские СМИ неоднократно публиковали ложные сообщения о Крымском мосте.

12 ноября строители Крымского моста закончили сооружение опор для железнодорожной части переправы.

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