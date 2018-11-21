США внедрили агентов в ряды нелегалов из Центральной Америки

Спецслужбы США внедрили агентов в ряды мигрантов из Центральной Америки, чтобы те отслеживали их планы на местах и в мессенджерах.

Министерство внутренней безопасности США внедрило информаторов в караван мигрантов из Центральной Америки, чтобы те отслеживали их планы, сообщает NBC News.

Отмечается, что мигранты ведут координацию действий в мессенджере WhatsApp, внедренные агенты также состоят в их группах и тайно собирают информацию.

Ранее агенты передали информацию о том, что мигранты планируют прорваться на территорию США через автотрассы на участке границы возле города Сан-Диего в Калифорнии, но попытка прорыва так и не произошла.

Несколько тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и других латиноамериканских стран приблизилась к границам США. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину, часть решила остаться в Мексике, остальные намерены получить убежище в США.