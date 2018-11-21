Глава Росавиации рассказал о расследовании инцидента в "Шереметьево"

По факту инцидента в аэропорту "Шереметьево" создана специальная комиссия. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, расследование причин гибели мужчины на ВПП займет 10 дней.

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что по факту инцидента в аэропорту "Шереметьево" создана специальная комиссия. Расследование причин столкновения займет 10 дней, передает ТАСС.

Он добавил, что самолет, который сбил на ВПП мужчину, принадлежит "Аэрофлоту". При этом, комментировать причины инцидента до окончания расследования руководитель Росавиации не стал.

Ранее СКР опубликовал видео с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в "Шереметьево". Пилоты самолета, который вылетал в Афины, сообщили диспетчеру, что при взлете лайнер столкнулся с каким-то предметом.

После этого сотрудники аэропорта обнаружили на ВПП тело мужчины. Его личность установлена. Это 25-летний гражданин Армении, который был депортирован из Испании и летел на родину с пересадкой в Москве. На борту он устроил дебош. По прилету его сняла с рейса полиция.