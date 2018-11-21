В Интерполе выбрали нового президента организации

Новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Полосование проходило в Дубае на фоне интриг и провокаций. На пост президента организации претендовал наш соотечественник Александр Прокопчук.

87 сессия генеральной ассамблеи Интерпола проходит в жарком Дубае. И даже в прохладном зале участникам форума пришлось непросто. Выборы президента организации благодаря усилиям ряда стран превратились в наглядный пример политических интриг, передает "ТВ Центр".

На пост главы международной уголовной полиции претендовали два кандидата: исполняющий обязанности президента Ким Чон Ян из Южной Кореи и вице-президент по Европе представитель России Александр Прокопчук. И именно он до последнего момента считался главным претендентом. Однако против его кандидатуры были Англия, Литва и, ожидаемо, Украина. Пожалуй, точнее всего о происходящем вокруг выборов сказала один из лидеров Лейбористской партии Великобритании Эмили Торнберри. Она же министр иностранных дел "теневого" кабинета этой страны:

"Главный вопрос состоит в том, какие именно усилия в сфере дипломатии будут приниматься в ближайшие 24 часа, чтобы большинство проголосовало против кандидатуры россиянина".

Сказано это было накануне. И критики кандидатуры Прокопчука предприняли все возможное. Что-то публично, но главное, скорее всего, происходило за кулисами. Застрельщиками мощной политической артподготовки, как водится, выступили США. Началось все в письма четырех американских сенаторов президенту Трампу с просьбой использовать свое влияние, чтобы не допустить избрания россиянина. Но выясняется, это был лишь спектакль из разряда "по просьбам трудящихся". Так, телекомпания CNN сообщает со ссылкой на неназваного помощника одного из авторов письма сенатора Марко Рубио - соответствующая работа велась заранее.

И как логический итог - заявление госсекретаря США. "Вы знаете, что в Интерполе проходят выборы главы. Это важная организация. Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол, в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и уважением. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек", - указал Майк Помпео.

Почему так авторитетен и уважаем Ким Чен Ян, Помпео уточнять не стал. Но причина столь активной поддержки очевидна - он представляет дружественную США Южную Корею, а значит действовать будет, скорее всего, как нужно Вашингтону. Таким образом страна, которая обвиняет всех вокруг и, прежде всего, Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, сама, вопреки нормам права и устава Интерпола, по сути продиктовала, кто должен встать во главе независимой международной межправительственной организации.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".