Азиатская конференция клуба "Валдай" стартовала в Куала-Лумпуре

В столице Малайзии Куала-Лумпуре открылась девятая Азиатская конференция Валдайского клуба. Главная тема для обсуждений - "Меняющаяся Азия в меняющемся мире".

Ежегодная азиатская конференция клуба "Валдай" открылась в Куала-Лумпуре. Участие в дискуссиях принимают более 40 экспертов из 12 стран, передает "ТВ Центр".

На повестке дня - вопросы безопасности в военно-политической и экономической сферах. Представители нашей страны в каждом своём выступлении подчеркивают - Россия настроена на партнёрские отношения с азиатскими странами. И готова к совместной работе во всех областях.

"Что там в голове у политиков тех или иных стран - трудно угадать. Но что бы там ни было, в этой голове, жизнь заставит всё равно эти соглашения принимать. В какой-то степени Россия предлагает здесь тоже свои решения. Во-первых, через сотрудничество с организациями. Во-вторых, если надо, то прибегать к системе двусторонних соглашений. Которые, как сеть, могут породить потом систему управления", - рассказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.