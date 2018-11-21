Протесты "желтых жилетов" во Франции: погибли двое, сотни пострадали

Два человека погибли, более 500 пострадали. Протесты во Франции в связи с введением новых налогов на топливо разгораются с новой силой. Власти вводят комендантский час, закрывают школы и усиливают полицейский кордоны. Митингующие блокируют дороги, жгут костры и собираются продолжить демонстрации.

Полтысячи раненых и двое погибших. Таков печальный итог масштабных и многодневных протестов в Пятой республике. Накануне в больнице скончался мотоциклист, пострадавший в ДТП. Его сбил самосвал, который пытался объехать пробку, образовавшуюся из-за акций "желтых жилетов". Так называют участников демонстраций - они одеты в обязательный атрибут французских водителей. Манифестации продолжаются с субботы. На улицы выходят десятки тысяч человек. Они жгут покрышки, строят баррикады, блокируют дороги, передает "ТВ Центр".

С начала года ценники на автозаправках переклеивали уже несколько раз. Сейчас за литр дизельного топлива - самого популярного в стране - придется отдать чуть меньше двух евро - около 130 рублей. А с 1 января власти вводят налог на выброс парниковых газов - и это вновь ударит по карманам автолюбителей.

"Дело не только в ценах на топливо, а в нашей налоговой системе в целом. С нас дерут деньги за всё. 10 лет назад мы зарабатывали гораздо больше. Даже те, у кого приличная зарплата, еле сводят концы с концами. Месяц только начинается, а денег уже нет. У нас дети, а их нечем кормить", - говорит участник митинга.

Лозунгами и перекрытием дорог участники не ограничиваются. Протесты быстро переросли в беспорядки - с драками, вандализмом и другими правонарушениями. В ход шли коктейли Молотова и холодное оружие. Есть случаи вымогательства - демонстранты требовали с водителей деньги за проезд по перекрытым трассам. Чтобы утихомирить протестующих, полиции пришлось применять слезоточивый газ.

Четырем участникам манифестаций предъявлено обвинение в подготовке теракта - они планировали устроить его прямо во время одной из акций. В результате беспорядков пострадали 500 человек, в том числе стражи порядка. Около 20 раненых - в тяжелом состоянии.

На этом фоне рейтинги президента бьют антирекорды. Сейчас политику Макрона одобряет лишь четверть французов. Сам глава государства протесты автолюбителей пока не комментирует. За него это делают министры. Они осудили радикализацию акций, но заявили, что на уступки не пойдут.

Кристина Мамиконян, Виталий Марченко, "ТВ Центр".