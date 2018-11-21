"Нас использовали": на Украине отмечают годовщину Майдана

На Украине 21 ноября отмечают годовщину Майдана. Масштабной акции протеста, за которой последовал госпереворот, исполнилось пять лет. Ради европейской мечты люди ночевали на улице, жгли покрышки и к удовольствию западных политиков скандировали антироссийские лозунги. Но пока основные итоги - гражданская война и растущая нищета.

Подбодрить революционеров съезжались высокие гости из США и Европы. Отбросив в сторону принципы дипломатии и открыто вмешиваясь во внутренние дела тогда еще независимого государства, западные посланники без устали повторяли.

"Вы нужны европейскому союзу так же, как Европейский союз нужен вам. И вы будете с Европой", - рассказал польский политик Ярослав Качиньский.

Ради этого люди несколько месяцев жили на площади. Засыпали под открытым небом, надеясь однажды проснуться в Евросоюзе. "Все надеялись, что что-то изменится в лучшую сторону. Что беззаконие, скажем так, прекратится. Страна будет процветать", - сказал участник Майдана Александр.

А для этого всего лишь нужно было подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, уверяли со сцены лидеры оппозиции. Но Янукович, понимая последствия, делать это наотрез отказался. Той же ночью Майдан, на котором оставалась горстка людей и так бы уехавших домой, показательно разгонят.

Людей избивают под телекамеры, чтобы завтра вся Украина могла лицезреть, как "Беркут" по приказу якобы Януковича разгоняет беззащитных людей. И нужный эффект достигнут. Затухший было протест удается реанимировать. Похожим способом его оживят и в феврале 2014-го. Вот только последствия будут куда кровавей.

"Фактически ни один из лозунгов Майдана не выполнен. Европейские зарплаты, европейские пенсии, увеличение уровня жизни. Ничего из этого, по большому счету, не выполнено. Наоборот, все стало гораздо хуже. Экономика развалена. Доходы граждан упали. И Украина превратилась в беднейшую страну в Европе", - отметил политический обозреватель МИА "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.

Национальная экономика за пять лет уверенно легла на дно. При Януковиче за доллар давали 8 гривен, сейчас почти 28. Продукты подорожали в несколько раз. Стоимость газа увеличилась в 10 раз. При этом средняя зарплата сократилась вдвое. И работу еще нужно найти. Те, кто может, уезжают на заработки за границу. Потому как внутри страны найти что-то достойное практически нереально.

Из промышленно развитой Украина за пять лет превратилась в исключительно аграрную страну. Почти все крупные заводы и предприятий закрылись. Машиностроения больше нет. Кораблестроения тоже. Вот-вот исчезнет авиастроение. Но об этом Порошенко старается не говорить, предпочитая рассуждать о своих немногочисленных достижениях, вроде безвиза. Или о Европе, с которой так сблизилась Украина за прошедшие пять лет.

"Украина, к сожалению, за эти пять лет скорее отдалилась от Европы. И в этом заключается основная проблема", - рассуждает руководитель информационно-аналитического центра "Третий сектор" Александр Золотарёв.

Вот и подогревают Украину кредитами, которых новые власти набрали столько, что не расплатиться уже и правнукам. При этом ни одна из реформ, которые обещал провести Порошенко, не реализована. Ни в медицине. Ни в правоохранительной сфере. Нападения и заказные убийства на Украине за эти пять лет вообще стали нормой. Продолжается и война на юго-востоке. Еще одно последствие госпереворота, совершенного в феврале 14-го.

Большинство украинцев, к слову, уже осознает, что страна пять лет назад свернула совсем не туда. Согласно последним опросам, 67 процентов украинцев считают, что государство развивается не правильным курсом. Его, возможно, смогут исправить президентские выборы, которые пройдут на Украине в следующем году. Шансы победить на них у Порошенко, по крайней мере пока, стремятся к нулю.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр".