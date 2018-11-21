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Собянин рассказал о реставрации московских храмов

12:25
  • среда
  • 21 ноября 2018

В центре столицы - в Храме "Большое Вознесение" и в Высоко-Петровском монастыре - завершились реставрационные работы. Их итоги в среду осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции Храма "Большое Вознесение". Это одна из самых известных церквей города - построена в XVII веке по приказу царицы Натальи Нарышкиной лучшими архитекторами, передает "ТВ Центр".

Через 150 лет после возведения в ней венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Восстановить храм пытались несколько раз - и в советское время, и в 90-х годах. Но сейчас, благодаря масштабной программе реконструкции исторического наследия города, специалистам удалось воссоздать уникальный облик церкви.

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