Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян на голосовании в Дубае избран новым президентом Интерпола. На этот пост претендовал также россиянин Александр Прокопчук. Против нашего соотечественника развернули масштабную информационную кампанию.

Интерпол возглавил представитель Южной Кореи. "Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола на двухлетний срок", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Голосование проходило на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае, передает "Газета.Ru".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет поддерживать представителя Южной Кореи на выборах нового президента Интерпола. Также Соединенные Штаты призвали и другие страны последовать их примеру.

При этом в МВД России отметили, что политизация выборов в Интерполе недопустима.