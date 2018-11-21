84 человека погибли в результате природных пожаров в Калифорнии

Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии продолжает расти: жертвами стихии уже стали 84 человека. Число пропавших без вести увеличилось до 870 человек.

Число жертв разрушительных лесных пожаров в Калифорнии возросло до 84, сообщает "Интерфакс".

Число пропавших без вести увеличилось до 870 человек. При этом власти не исключают, что большинство из них живы и просто не знаю, что их имена числятся в списках.

Ноябрьские лесные пожары уже признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии и самыми смертоносными за последние сто лет. В общей сложности эвакуированы более 300 тысяч человек, огнем разрушены более семи тысяч строений. Общая площадь возгорания превышает 55 тысяч гектаров.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. На борьбу со стихией направлены более пяти тысяч спасателей. Работы ведутся круглосуточно, но остановить пламя пока не удается из-за сухой и ветреной погоды.

В место ЧП приезжал президент США Дональд Трамп, он пообещал пострадавшему региону полную поддержку федеральных властей.