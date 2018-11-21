МИД: Россия не предлагала снять часть санкций с Ирана в обмен на вывод войск из Сирии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не предлагала снять с Тегерана часть санкций в обмен на вывод иранских формирований из Сирии.

Россия не предлагала Израилю и США снять с Ирана часть санкций в обмен на вывод иранских формирований из Сирии. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Были близкие, но не совпадающие с этим идеи, которые развития не получили. Но мы продолжаем смотреть, что можно сделать в этой области в контакте со всеми участниками, всеми странами, о которых мы сейчас говорим", - передает слова дипломата "РИА Новости".

Ранее американское издание Axios сообщило, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании кнессета заявил, что Россия предложила Израилю и США снять с Ирана часть санкций в обмен на вывод иранских войск и доверенных лиц из Сирии.