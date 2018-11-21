Россия считает неуклюжими новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России назвали новые санкции со стороны США неуклюжими. Как заявили в МИД, Вашингтон вновь продемонстрировал неспособность заставить Москву изменить свою самостоятельную линию на мировой арене.

В Министерстве иностранных дел назвали неуклюжими новые санкции США. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

В ведомстве отметили, что США нарастающими темпами вводят ограничения в отношении России. Недавнее расширение санкций стало 11-м за последние три с половиной месяца. В МИД подчеркнули, что основной причиной введения антироссийских ограничительных мер являются внутриполитические противоречия в самих США.

"В итоге получается неуклюже. Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла", - заявили в МИД России.

В министерстве отметили, что Вашингтон своими попытками давления на Россию демонстрирует неспособность заставить Москву изменить свою самостоятельную линию на мировой арене. В МИД призвали американских политиков развеять иллюзии о всемогуществе США.

"Заниматься самообманом опасно", - подчеркнули в министерстве.