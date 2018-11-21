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В Помпеях археологи обнаружили эротическую фреску. Ей 2000 лет

11:42
  • среда
  • 21 ноября 2018

В Помпеях обнаружили уникальную эротическую фреску. Ей почти две тысячи лет.

Археологи нашли эротическую фреску на руинах Помпеев. На картине, написанной акварельными красками, изображён известный миф о древнегреческой царице Леде. В руках девушка держит белого лебедя. В него, согласно легенде, обратился Зевс, покорённый красотой царицы, отмечает "МИР24".

Удивительно, что изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что было скрыто толстым слоем вулканического пепла. Как отмечают археологи, фреска, скорее всего, украшала спальню богатого торговца. Сюжет о царице Леде в своих работах использовали знаменитые художники Леонардо да Винчи и Микеланджело.

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Эротическая фреска на руинах Помпеи
Эротическая фреска на руинах Помпеи
Эротическая фреска на руинах Помпеи
Эротическая фреска на руинах Помпеи
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