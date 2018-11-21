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В Госдуме задумались о замене ЕГЭ

11:43
  • среда
  • 21 ноября 2018

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейн-технологии. Эта система будет анализировать оценки, результаты профориентации, социальную активность учеников, а после предлагать вуз, в который можно поступить.

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ на блокчейн-технологию, пишет РИА Новости.

ЕГЭ нуждается в доработке и не может объективно оценить способности ребенка, считает депутат. Вместо него предлагается оценивать способности учеников по профориентации, оценкам и социальной активности. Собранную информацию проанализирует блокчейн-технология, которая определит вуз, в который ученик должен поступить.

"Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ", - отметил Чернышов в письме к министру просвещения Ольге Васильевой.

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