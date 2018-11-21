На Москву надвигается снежный шторм

В Москве 22 ноября ожидаются низкое атмосферное давление и приход мощного циклона. Ночью в столице ожидается от минус двух до минус семи. Скорость ветра при этом может достигнуть 15 метров в секунду.

В Москву придут мощный циклон и низкое атмосферное давление. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет "Дни.ру".

Такая погода придет в европейскую часть России из Сибири. Погода распространяется на Урал, север и восток европейской части страны.

В столице термометры покажут плюс два и плюс четыре градуса днем уже 22 ноября. Ночью ожидается от минус двух до минус семи. Скорость ветра при этом может достигнуть 15 метров в секунду.

При этом штормовые значения будут наблюдаться в Мурманской и Архангельской областях. Ветер усилится до 20 метров в секунду, что может привести к повреждениям строений и их крыш.