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На Москву надвигается снежный шторм

11:46
  • среда
  • 21 ноября 2018

В Москве 22 ноября ожидаются низкое атмосферное давление и приход мощного циклона. Ночью в столице ожидается от минус двух до минус семи. Скорость ветра при этом может достигнуть 15 метров в секунду.

В Москву придут мощный циклон и низкое атмосферное давление. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет "Дни.ру".

Такая погода придет в европейскую часть России из Сибири. Погода распространяется на Урал, север и восток европейской части страны.

В столице термометры покажут плюс два и плюс четыре градуса днем уже 22 ноября. Ночью ожидается от минус двух до минус семи. Скорость ветра при этом может достигнуть 15 метров в секунду.

При этом штормовые значения будут наблюдаться в Мурманской и Архангельской областях. Ветер усилится до 20 метров в секунду, что может привести к повреждениям строений и их крыш.

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