Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук остается на посту вице-президента Интерпола, его полномочия истекают в 2019 году. Новым главой Интерпола избрали южнокорейца Ким Чон Яна.

Вице-президент Интерпола по Европе Александр Прокопчук остается на своем посту, передает РИА Новости. "Его мандат истекает в 2019 году", - заявили в пресс-службе Интерпола. Выборы нового президента Интерпола состоялись 21 ноября в Дубае. Организацию возглавил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. #BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.