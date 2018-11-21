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Прокопчук остается на посту вице-президента Интерпола

12:05
  • среда
  • 21 ноября 2018

Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук остается на посту вице-президента Интерпола, его полномочия истекают в 2019 году. Новым главой Интерпола избрали южнокорейца Ким Чон Яна.

Вице-президент Интерпола по Европе Александр Прокопчук остается на своем посту, передает РИА Новости.

"Его мандат истекает в 2019 году", - заявили в пресс-службе Интерпола.  

Выборы нового президента Интерпола состоялись 21 ноября в Дубае. Организацию возглавил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

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