Прокопчук остается на посту вице-президента Интерпола

Вице-президент Интерпола по Европе Александр Прокопчук остается на своем посту, передает РИА Новости.

"Его мандат истекает в 2019 году", - заявили в пресс-службе Интерпола.

Выборы нового президента Интерпола состоялись 21 ноября в Дубае. Организацию возглавил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf