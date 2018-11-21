В среду и четверг в Москве из-за сильного ветра объявлен "желтый" уровень опасности

В Москве 21-22 ноября из-за усиления ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В ночь на четверг и днем порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Из-за усиления ветра в Москве в среду и четверг объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предупреждение действует в течение суток с 21 ноября. По данным синоптиков, днем в среду температура воздуха в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса. Ожидается небольшой снег и гололедица. Скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду.

В ночь на четверг ветер может усилиться до 15 метров в секунду. В столице похолодает до минус пяти градусов, в области - до минус восьми.

Гидрометцентр также предупредил, что порывистый ветер сохранится в Москве и Подмосковье 23 и 24 ноября.