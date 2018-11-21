СМИ: коалиция США применила белый фосфор при ударе по Сирии

Коалиция во главе с США применила боеприпасы с белым фосфором при ударе по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным сирийских СМИ, есть погибшие и раненые.

Возглавляемая США коалиция нанесла удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив бомбы с белым фосфором, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

ВВС коалиции нанесли удары по фортпосту "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.), но задели дома мирных граждан в населенном пункте Хаджин.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Их число неизвестно.

Использование боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.