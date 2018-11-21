Лавров рассказал о шантаже и подкупе в ОЗХО

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что при наделении ОЗХО атрибутивными функциями отмечены случаи шантажа и подкупа. По его словам, наделение технического органа функциями, которые являются прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, "означает начать наступление на основы международного права".

Россия отмечает случаи шантажа и подкупа при наделении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивными функциями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

"То, как сейчас обходятся с этой проблемой наши западные коллеги, как они меняет суть самой Конвенции о запрещении химоружия [КЗХО] путем продавливания решения и голосованием, уже является не международным правом, а тем самым "порядком, основанным на правилах", который западные коллеги хотели бы установить по своему усмотрению, абсолютно не считаясь с мнением других. Мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов, включая шантаж и подкуп", - сказал он.

Он подчеркнул, что теперь придется проанализировать сложившуюся ситуацию и дальнейшие отношения с ОЗХО.

"Я не думаю, что нужно делать какие-то поспешные выводы, сейчас нужно с трезвой головой посмотреть, как можно и можно ли спасти важнейший инструмент международного права, важнейший инструмент нераспространения оружия массового уничтожения - Конвенцию по запрещению химического оружия", - отметил российский министр на пресс-конференции в Минске.

Также он охарактеризовал как "нездоровую" ситуацию вокруг наделения технического секретариата ОЗХО дополнительными функциями установления виновных в химатаках, сообщает РИА Новости.

По его словам, "вопреки всем нормам самой Конвенции о запрещении химического оружия, и вообще нормам международного права относительно конвенционных документов, решение о наделении технического секретариата функциями установления и назначения виновных было принято голосованием путем слома имеющихся правил процедуры".

Лавров добавил, что наделение технического органа функциями, которые являются прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, "означает начать наступление на основы международного права".

Накануне, 20 ноября, ОЗХО расширила свои права. В частности, организация теперь сможет определять виновных в химических атаках в обход Совбеза ООН. Такое решение принято на конференции ОЗХО в Гааге.