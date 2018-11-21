Собянин рассказал о программе реставрации столичных храмов

В Москве продолжается реставрационный бум. Более тысячи объектов культурного наследия обновились за последние годы, среди них около 100 памятников церковной архитектуры. В столице завершена реставрация церкви "Большое Вознесение". Восстановлены интерьеры и настенная живопись. Итоги работы в среду оценили мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Кирилл.

Высоко-Петровский монастырь на одноименной улице - место действительно знаковое для Москвы. Один из древнейших монастырей столицы - его основание связано с именем митрополита Петра. Именно он перенес столицу из Владимира в Москву. В состав ансамбля входят 12 строений. За последние два года реставрационные работы проводились по четырем из них. Удалось соединить воедино сразу три эпохи. Задача была воссоздать один из древнейших объектов и вдохнуть в него новую жизнь, передает "ТВ Центр".

​​Памятник приобрел историческое звучание. Все благодаря детальной и научной работе. Мало сделать монастырь таким, какой он был раньше. Укрепили кирпичную кладку стен и проездной арки. Отреставрировали белокаменный цоколь и кровлю. В церкви Петра Митрополита воссоздали оконные и дверные заполнения и полностью отреставрировали фундамент.

"Для Москвы это одно из главных мест. Одна из главных страниц развития города, когда Иван Калита пригласил митрополита Петра из Владимира. И с их благословения здесь начал создаваться храмовый комплекс, монастырь. И с этих страниц начинается столичная жизнь Москвы. Очень важное историческое событие. И храм, конечно, является летописью нашего города. Конечно, очень важно привести его в порядок, отреставрировать. Совместными усилиями, я думаю, эти работы будут продолжены", - отметил Собянин.

Храм "Большое Вознесение" у Никитских ворот - еще одно из знаковых московских мест. Стены этой святыни были свидетелями множества исторических событий. Одно из таких, например, венчание Александра Пушкина с Наталией Гончаровой. Реставрация церкви полностью завершена. Последним штрихом в длинном процессе возрождения стали работы по восстановлению настенной живописи и интерьеров.

​Собянин: За последние годы проведена работы и Москва, конечно, приобрела храм. Храм возрожденный, с его великолепием, живописью потрясающей.

Патриарх Кирилл: Я бы хотел поблагодарить вас, Сергей Семенович! Под вашим руководством осуществляется такая масштабная программа реставрации московских храмов. И это наша жемчужина, можно сказать, - этот храм.

​За последние годы число отреставрированных столичных памятников архитектуры перевалило за тысячу. Масштабная программа по реставрации и восстановлению - в приоритете у правительства Москвы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".